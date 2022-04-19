В случае разгрома ВСУ на Донбассе президент РФ Владимир Путин может направить свои войска на захват Харькова, Днепра, Запорожья, Николаева, Одессы и Киева.

Такое мнение приводит британское издание The Daily Mail.

Газета пишет, что российские войска ожидают падения Мариуполя в ближайшие недели, после чего они смогут продвигаться на север, чтобы соединиться с силами около Изюма и окружить украинских солдат.

Если оккупантам удастся разбить группировку Операции объединенных сил, которая составляет значительную часть украинской армии, это обеспечит огромный пропагандистский импульс Кремлю и станет достижением одной из заявленных целей войны - "освобождения" Донбасса от украинского контроля.

"В зависимости от того, сколько войск Россия потеряет в процессе, победа также может побудить Путина перегруппировать свои силы для новых атак на украинские города на западе: Харьков, Днепр, Запорожье, Николаев и, возможно, Одессу и Киев. Такой шаг затянет войну на многие месяцы, а возможно, и на годы, и поставит под угрозу выживание Украины как суверенного государства", - говорится в статье.

Но если Украина выйдет победителем, это нанесет сокрушительный удар по планам России и может привести к отступлению в подконтрольные "ДНР" и "ЛНР" районы Донецка и Луганска, а также в Крым.

Ранее "Страна" приводила мнение британской разведки, что наступление на Донбассе может длиться несколько месяцев.

Также мы писали о прогнозе европейского чиновника, по которому Мариуполь падет в ближайшие несколько дней.