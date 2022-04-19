Советник главы ОП Алексей Арестович рассказал о событиях на фронте на традиционном брифинге.

Главным событием прошедших суток он назвал начало активной фазы наступления войск РФ на Донбассе с попыткой окружить наши войска в районе Изюма и Волновахи.

Также войска РФ пытаются продвинуться от Изюма и окружить Рубежное, Северодонецк и Попасную. На этом направлении сосредоточены основные усилия РФ. Эти усилия не приносят успеха.

Враг сейчас прощупывает слабые места обороны ВСУ, а затем будет сосредоточивать там усилия.

На пути наступления войск РФ находится наиболее боеспособная группировка украинских войск. Арестович уверен, что поэтому успеха у противника не будет.

Захват Мариуполя россиянам пока не удается, но если РФ все-таки захватит город, то, как говорил Зеленский, переговоров может и не быть.

Цель россиян во второй фазе войны - захват Донбасса, который Кремль попытается представить внутри страны как свою победу. Но россиян ждёт провал.

После чего третья фаза войны может быть такой:

Россияне постараются стоять на месте и удерживать территории Россияне уйдут из Украины. Россияне перейдут к мирным переговорам.

Ранее стало известно, что в Донецкой области ВСУ дважды остановили наступление врага у Авдеевки, войска РФ продолжают обстрелы.

При этом, по данным СМИ, в США не увидели признаков начала нового наступления России на Донбассе.

Война в Украине продолжается уже 55-й день. "Страна" следит за событиями 19 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 54-й день войны в Украине. Войска РФ наступали на севере и юге Донбасса, продолжились бои в Мариуполе. СБУ опубликовала видео, на котором Виктор Медведчук просит президентов Украины и РФ обменять его на защитников и мирных жителей Мариуполя. Россияне нанесли удар по Львову, в городе впервые с начала войны в результате обстрела погибли мирные жители.

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