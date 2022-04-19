Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко опроверг информацию нардепа Сергея Таруты о том, что в больнице возле Азовстали прятались люди.

"Да, Мариуполь, в частности зона Азовстали под плотной бомбардировкой сверхтяжелых бомб. Но в зоне вокруг Азовстали уже давно никто не скрывается, особенно в разрушенном до этого здании больнице", - написал Андрущенко.

Также он обвинил Таруту в попытке "штамповать сомнительные новости в погоне за хайпом".

Напомним, Тарута заявил о том, что россияне сбросили сверхмощную бомбу на больницу, в которой укрывались люди. Тарута утверждал, что под завалами остались 300 человек.

Напомним, сегодня Минобороны России заявило об открытии гуманитарного коридора с 14:00 до 16:00 (то есть, срок истёк два часа назад) для сдачи в плен украинских военных и для выхода гражданских лиц с Азовстали. На это время россияне объявили режим тишины. К настоящему моменту нет информации ни от одной из сторон - воспользовался ли кто-либо коридором для выхода с Азовстали.

Война в Украине продолжается уже 55-й день. "Страна" следит за событиями 19 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 54-й день войны в Украине. Войска РФ наступали на севере и юге Донбасса, продолжились бои в Мариуполе. СБУ опубликовала видео, на котором Виктор Медведчук просит президентов Украины и РФ обменять его на защитников и мирных жителей Мариуполя. Россияне нанесли удар по Львову, в городе впервые с начала войны в результате обстрела погибли мирные жители.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.