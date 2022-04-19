Бизнесмен Сергей Тарута заявляет, что россияне сбросили мощную бомбу на больницу в районе "Азовстали".

Российские фашисты сбросили мощную бомбу на больницу в районе "Азовстали". По моей информации, под завалами там около 300 человек - среди них дети. В уцелевшей части больницы были ранены защитники и прятались мариупольцы с детьми. Потому что в уничтоженном городе прятаться больше негде", - говорится в сообщении на Facebook Таруты.

Напомним, сегодня Минобороны России заявило об открытии гуманитарного коридора с 14:00 до 16:00 (то есть, срок истёк час назад) для сдачи в плен украинских военных и для выхода гражданских лиц с Азовстали. На это время россияне объявили режим тишины. К настоящему моменту нет информации ни от одной из сторон - воспользовался ли кто-либо коридором для выхода с Азовстали.

Скриншот: Facebook/Сергій Тарута – Sergiy Taruta

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