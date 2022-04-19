Министерство обороны России вновь предлагает защитникам "Азовстали" в Мариуполе сдаться. Об этом сообщают "РИА Новости".

Предлагается в 13:00 установить связь между российской и украинской сторонами "для взаимного обмена информацией". Далее в 13:30 объявить "режим тишины".



С 14:00 до 16:00 - выход всех без какого-либо оружия и боеприпасов из "Азовстали".

Также Минобороны РФ предлагает всем гражданским покинуть "Азовсталь" с 14:00 до 16:00 по оговоренному коридору.

Напомним, 17 апреля Минобороны РФ уже предлагало защитникам "Азовстали" сдаться, но украинская сторона ответила отказом.

Затем украинская сторона заявила о том, что помимо военных на "Азовстали" находятся и много гражданских и потребовала открыть для них гуманитарный коридор.

Также сообщалось, что в "ДНР" заявили о начале штурма мариупольской "Азовстали".

Война в Украине продолжается уже 55-й день. "Страна" следит за событиями 19 апреля в обновляемом материале.

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