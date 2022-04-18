Вице-премьер Ирина Верещук требует от руководства России открыть гуманитарный коридор и позволить вывести мирных жителей из Мариуполя.

Об этом она написала в своих социальных сетях.

Отдельно она требует дать возможность выехать гражданским, которые находятся на территории "Азовстали", за которую идут активные бои.

"Мы требуем открытия гуманитарного коридора из Мариуполя в Бердянск для гражданских лиц. Отдельно мы требуем срочный гуманитарный коридор с территории комбината "Азовсталь" для женщин, детей и других гражданских лиц. Ваш отказ открывать указанные гуманитарные коридоры будет в будущем основанием для привлечения всех причастных лиц к уголовной ответственности за военные преступления", - заявила Верещук.

Ранее стало известно, что на заводе "Азовсталь" в Мариуполе прячутся гражданские. Среди них женщины, старики и грудные дети.

"Страна" рассказывала, как людей вывозят в Россию из Мариуполя. Украина и западные СМИ утверждают, что этих людей депортируют - то есть, переселяют без их на то воли. Предварительно подвергая фильтрации. После чего распределяют по самым дальним регионам России - от Сибири до Дальнего Востока.

Война в Украине продолжается уже 54-й день. "Страна" следит за происходящим 18 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали, чем закончилось для Украины 17-е апреля. Россия продолжала стягивать войска в Харьковскую область и на Донбасс. Мощные обстрелы были в Харькове, в результате погибли пять человек. Самая напряженная ситуация складывалась в Мариуполе, где украинские силы продолжают оборону в окружении.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 53-го дня войны в Украине.