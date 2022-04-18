Число беженцев из "ЛДНР" и Украины в Россию превысило, по данным РФ, 800 тысяч человек. По данным ООН - более 500 тысяч.

Украина и западные СМИ утверждают, что этих людей депортируют - то есть, переселяют без их на то воли. Предварительно подвергая фильтрации. После чего распределяют по самым дальним регионам России - от Сибири до Дальнего Востока.

Фильтрацию не отрицают и со стороны "республик". В то же время там говорят, что выезд в Россию добровольный.

Основной поток таких беженцев идет сегодня из разрушенного Мариуполя, большая часть которого сейчас контролируется "ДНР" и Россией.

Как проходит фильтрация и эвакуация, куда вывозят людей, вольны ли они вернуться, какие выплаты получают от российской власти - разбиралась "Страна".

Что говорят в Украине и на Западе

Активизировалась тема беженцев после публикации в британской газете The Indepenpent.

На этой неделе она заявила, что "Путин переселяет украинцев в Сибирь и за Полярный круг". По информации журналистов, около 100 тысяч беженцев оказались в тысячах километров от дома.

Со ссылкой на документы автор пишет, что 11 тысяч человек распределили в Сибирь, 7 тысяч на Дальний Восток и 7 тысяч на Северный Кавказ. Также украинцы должны были быть отправлены в Чечню, Ингушетию и Дагестан.

"Жителей портового города Мариуполя просили подписать документы, в которых утверждалось, что украинские войска обстреляли их город. Подписантам говорили, что они не могут вернуться в Украину, поскольку столкнутся с преследованием", - говорится в статье.

О том, что происходят массовые депортации жителей Мариуполя, говорит регулярно и украинская власть.

Еще в конце марта Мариупольский горсовет (функционирует за пределами города) сообщал, что жителей Левобережного района, на тот момент уже захваченного "ДНР" и РФ, насильно вывозят в Россию.

"Жителей Левобережного района начинают массово вывозить на территорию России. Всего под незаконную депортацию попало порядка 15 тысяч мариупольцев. Это где-то половина от всех жителей, которые до сих пор находятся в Левобережном районе. Известно, что оккупанты в ультимативной форме принуждают и без того измученных войной людей садиться в автобусы. Также есть сведения, что русские оккупанты отбирают у людей паспорт и другие украинские документы, удостоверяющие личность. Вывезенных людей сперва доставляют в так называемые фильтрационные лагеря, откуда потом перераспределяют по разным отдаленным городам России", - сообщал горсовет.

11 апреля омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что насильственной депортации подверглись более 30 тысяч жителей Мариуполя из более чем 700 тысяч уехавших.

То есть даже по украинским данным, в принудительном порядке выехало около 5% от всех эвакуированных жителей Мариуполя.

По данным Денисовой, все, кого вывозят в РФ, пребывают в "пункте оказания помощи, другими словами – фильтрационном лагере".

Отметим, что по другим украинским же данным, сотни людей выезжают из Мариуполя на собственном транспорте в сторону Украины. Ежедневные цифры по ним публикует вице-премьер Ирина Верещук. В один из дней на прошлой неделе выбрались 170 человек, а в другой - 363.

В первые же дни работы гуманитарного коридора из Мариуполя выезжали тысячи беженцев, которые через Бердянск, подконтрольный РФ, ехали на Запорожье. В том числе автобусами, которые присылала в Бердянск Украина по договоренности с россиянами.

То есть можно предположить, что разговоры о депортации касаются людей, которые не имели собственного транспорта или не нашли, кто их может вывезти - но и в городе оставаться не имели никакой возможности (из-за детей, разбитого жилья и отсутствия условий). Речь о людях, которых из Мариуполя нужно было вывозить централизованно. А также о тех, кто не хотел выезжать в Украину.

Эвакуацией таких людей сейчас занимаются только Россия и "ДНР", которые не впускают украинские автобусы в Мариуполь. И вывозят они людей, соответственно, в Донецк или на территорию РФ.

При этом подтверждаются данные, что многих действительно проводят через "фильтрацию". И расселяют в отдаленных уголках России.

Как проходит фильтрация?

Как рассказали "Стране" выехавшие из Мариуполя, фильтрация касается в основном мужчин из недавно занятых "ДНР" городов и поселков. "Власти" "ДНР" проверяют, не является ли беженец переодетым бойцом ВСУ или Нацгвардии. И не работал ли человек в органах полиции или прокуратуры Мариуполя.

У мужчины, намеревающегося выехать из города (или уже приехавшего во временный центр размещения беженцев в "республике"), снимают отпечатки пальцев, проводят допрос на камеру. Если в ходе мероприятий ничего подозрительно не обнаруживается, он может выехать из города, а также покинуть "ДНР" и отправиться в Россию.

Запрет на выезд из-за мобилизации на мужчин с занятых после 24 февраля территорий не распространяется. Точнее - пока не распространяется. Ходят упорные слухи, что вот-вот мобилизация начнется и здесь (как она проходит в "ЛДНР" мы подробно писали об этом), а потому мужчины пытаются в "ДНР" не задерживаться, а сразу уезжают в Россию.

Фильтрация проходит как внутри захваченных населенных пунктов, так и на территории "ДНР", о чем мы уже рассказывали.

Подвергаются ли фильтрационным мероприятиям женщины и старики? По данным "Страны" - да, но не все. Зависит от того, в какой компании люди покидают город. Если это женщина с ребенком или бабушка с дедушкой, то нет. Если молодые мужчина и девушка, то возможно, что ее тоже будут допрашивать.

При этом в "ДНР" проводят параллельный опрос: отдельно - мужчины, отдельно - женщины. И задают им одни и те же вопросы типа "кличка вашего кота" или "дата свадьбы".

Есть и такие мариупольцы, которые сами приходили в "новые органы власти" и сообщали, что работали, например, полицейскими. Как правило, это рядовой состав.

По слухам, многим из них предлагают продолжить работу в том же качестве - но уже при администрации "ДНР".

Что дальше происходит в России?

После фильтрации или без ее прохождения людей вывозят в Россию.

У кого есть, где остановиться, могут селиться, где хотят, никаких ограничений нет. Многие сразу же уезжают из РФ в Европу (через Турцию или Грузию).

Если же человеку жить негде и нету средств, их расселяют по централизованной государственной программе.

И в этом случае они не могут выбрать регион, в который отправятся. Но преимущественно расселение идет в южные и центральные субъекты РФ, такие как Ростовская, Курская, Волгоградская, Владимирская и другие области.

При этом есть и те, кого отправили в Чеченскую республику, Дагестан, на Дальний Восток и Север. Большие центры для беженцев работают в Казани и Новосибирске.

Из "ДНР" беженцы отправляются на автобусах. В России пересаживаются в другой автобус, на поезд и в самолет. По приезду их размещают в центры, располагающиеся в разных государственный учреждениях: от школ и домов культуры до бывших ковидных госпиталей.

Обеспечивается трехразовое питание, детей определяют в школы. В течение ближайших дней оформляется банковская карта, на которую начисляется по 10 тысяч рублей на каждого.

Почему развозят в отдаленные регионы?

В Россию были две больших волны эвакуации. Первая - когда ее в конце февраля объявили Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Выехавших тогда увозили недалеко от украинской границы. Некоторые довольно быстро своим ходом вернулись назад.

Сейчас же едут в основном из городов, которые до недавних пор были под контролем украинских военных. И, поскольку в центре России мест осталось уже немного, их увозят в отдаленные регионы.

Теперь касаемо того, что у людей забирают документы. У тех, кто намерен в ближайшее время уехать из России (обратно на Донбасс или в Европу), документы не забирают.

Однако те, кому ехать никуда и придется надолго задержаться в РФ, могут оформить официальный статус беженца. После его получения в течение года человек действительно не может покинуть страну и остается с удостоверением беженца.

В России ежесуточное пособие беженца - 800 рублей (290 гривен). Таким гражданам выделяют места в школах и садиках, а также расселяют, как уже говорилось, по разным регионам в коммунальных и государственных учреждениях. То есть в санаториях, домах отдыха, ведомственных гостиницах и так далее.