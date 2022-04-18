Россия, вероятно, не согласится обменять Виктора Медведчука на военных и гражданских в Мариуполе.

Такое мнение в комментарии "Интерфаксу" высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Сомневаюсь, что сами россияне, просто упивающиеся кровью мариупольцев и азовцев, захотят вернуться на время в человеческий образ и всерьез поддержать инициативу Медведчука", - заявил Подоляк.

Он также заявил, что Медведчук "исходя из чувства самосохранения, попытался предложить единственный возможный для себя выход – обменять себя на действительно важных для нас героев Мариуполя".

Напомним, сегодня задержанный СБУ нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук обратился к президентам Украины и России с просьбой о его обмене на защитников Мариуполя и его жителей.

Ранее 16 апреля жена Медведчука Оксана Марченко предложила обменять ее мужа на двух британских добровольцев, попавших в плен к россиянам в Мариуполе. Позже военные из Великобритании, захваченные Россией в плен в Мариуполе, обратились в эфире российского телевидения к премьер-министру страны Борису Джонсону с просьбой обменять их на Медведчука.

Также она обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи в обмене ее мужа. Она заявила, что ее супруг дал согласие на обмен и выдачу в Россию в случае достижения Киевом и Москвой соответствующих договоренностей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня заявил, что Кремль сообщит, если Путин отреагирует на обращение жены Медведчука с просьбой помочь обменять ее мужа.