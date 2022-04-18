Виктор Медведчук обратился к президентам Украины и России с просьбой о его обмене на защитников Мариуполя и его жителей.

Соответствующее видео выложила Служба безопасности Украины

"Я, Медведчук Виктор Владимирович, хочу обратиться к президенту РФ Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой об обмене меня украинской стороной на защитников Мариуполя и жителей, которые находятся там на сегодняшний день и не имеют возможности безопасного выхода через гуманитарные коридоры", - сообщил Медведчук.

"Судя по всему, Медведчук просит обменять его на тех украинских военных, которые обороняются сейчас на Азовстали. А также на гражданских лиц, которые, по заявлению украинской стороны, находятся на этом предприятии", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, 16 апреля жена Медведчука Оксана Марченко предложила обменять ее мужа на двух британских добровольцев, попавших в плен к россиянам в Мариуполе.

Также она обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи в обмене ее мужа. Она заявила, что ее супруг дал согласие на обмен и выдачу в Россию в случае достижения Киевом и Москвой соответствующих договоренностей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня заявил, что Кремль сообщит, если Путин отреагирует на обращение жены Медведчука с просьбой помочь обменять ее мужа.

Отметим, что о задержании Виктора Медведчука 12 апреля сообщил президент Владимир Зеленский. 16 апреля суд отправил Виктора Медведчука под арест без права залога.