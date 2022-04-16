Жена Виктора Медведчука Оксана Марченко, которая ранее выдвинула предложение по его обмену на граждан Британии, записала новое видеообращение. Оно адресовано наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду ибн Салману Аль Сауду.

На видео Оксана Марченко в платке обращается к нему на английском. Она просит помочь убедить власти Великобритании согласиться обменять Медведчука на попавших в Мариуполе в плен к россиянам британских граждан. Так как, по ее словам, королевская семья принца имеет глубокие исторические связи с Великобританией и может повлиять на то, какие решение принимаются в Лондоне.

"Многие удивляются почему именно к саудовскому принцу решила обратиться за помощью Марченко? Возможно, это связано с тем, что сегодня наследным принцем Саудовской Аравии Сальманом Аль Саудом говорил по телефону Владимир Путин", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, что вечером 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Виктора Медведчука задержала СБУ.

"Страна" подробно писала о том,как исчез и появился Виктор Медведчук и что с ним теперь будет.

Также мы сообщали, что Оксана Марченко призывала Зеленского освободить Медведчука.

Кроме того, Марченко обращалась к Эрдогану с просьбой помочь освободить Медведчука.