Представитель "ДНР" Эдуард Басурин заявил о начале штурма "Азовстали" в Мариуполе - последнего крупного оплота обороны украинских сил в городе.

Басурин также назвал "фейком" информацию о наличии гражданских лиц на "Азовстали" в Мариуполе.

"То есть, судя по всему, не будет никакого ответа на требования Верещук открыть гуманитарный коридор из "Азовстали", а также на предложение обменять Медведчука", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика страны".

Напомним, вчера в сети появилось видео ударов тяжелыми бомбами по "Азовстали".

Также сообщалось, что в "Азове" заявили, что войска РФ будут бить по защитникам Мариуполя трехтонными фугасными бомбами.

Кроме того, писали, что глава ГУР Минобороны заявил, что Мариуполь будет деблокирован и освобожден.

Война в Украине продолжается уже 55-й день. "Страна" следит за событиями 19 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 54-й день войны в Украине. Войска РФ наступали на севере и юге Донбасса, продолжились бои в Мариуполе. СБУ опубликовала видео, на котором Виктор Медведчук просит президентов Украины и РФ обменять его на защитников и мирных жителей Мариуполя. Россияне нанесли удар по Львову, в городе впервые с начала войны в результате обстрела погибли мирные жители.

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