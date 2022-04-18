Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты майор Сергей Волына написал письмо Папе Римскому Франциску, чтобы тот помог эвакуировать и спасти людей из Мариуполя.

Письмо Волыны публикует "Украинская правда":

"Ваше святейшество, Папа Франциск!

Я не являюсь католиком, я православный. Я верю в Бога и знаю, что свет всегда побеждает тьму.

Я не видел Ваших обращений к миру и не читал всех последних Ваших заявлений, я воюю более 50 дней в полном окружении и все, на что у меня есть время – это ожесточенный бой за каждый метр окруженного врагом города.

Я воин. Я офицер, давший присягу на верность своей стране. И я готов сражаться до конца. Несмотря на превосходящую силу врага, несмотря на бесчеловечные условия на поле битвы, постоянные артиллерийские и ракетные обстрелы, нехватку воды, еды и медикаментов.

Вы, вероятно, видели многое в своей жизни. Но уверен, что никогда не видели, что сейчас происходит в Мариуполе. Ибо именно так выглядит ад на земле.

У меня мало времени, чтобы описать все ужасы, которые я вижу здесь каждый день. На заводе в бункерах живут женщины с детьми, младенцами. В голоде и холоде. Каждый день под прицелом вражеской авиации. Каждый день умирают раненые, потому что нет медикаментов, нет воды, нет пищи.

Я обращаюсь к вам за помощью. Ибо настало время, когда не единственными молитвами. Помогите спасти их. После бомбежки драмтеатра уже ни у кого не осталось веры российским оккупантам. Донесите миру правду, эвакуируйте людей и спасите их жизнь от рук сатаны, который хочет сжечь все живое", - написал Сергей Волына.

Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Мариуполь будет деблокирован и освобожден.

Также мы писали, что российское минобороны предложило украинским силам на заводе "Азовсталь" в Мариуполе сдаться в обмен на сохранение жизни. Однако в Украине предполагают, что никакого сохранения жизней не будет, а украинским военным устроят второй Иловайск.

В свою очередь защитники Мариуполя заявили, что будут стоять до конца.

Война в Украине продолжается уже 54-й день. "Страна" следит за происходящим 18 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали, чем закончилось для Украины 17-е апреля. Россия продолжала стягивать войска в Харьковскую область и на Донбасс. Мощные обстрелы были в Харькове, в результате погибли пять человек. Самая напряженная ситуация складывалась в Мариуполе, где украинские силы продолжают оборону в окружении.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 53-го дня войны в Украине.