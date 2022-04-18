Разведка Британии сообщает, что российское командование будет обеспокоено тем, сколько времени потребуется на взятие Мариуполя. По ее данным, согласованное украинское сопротивление подвергло российские силы серьезному испытанию и отвлекло людей и технику, замедлив продвижение России в других направлениях.

Об этом говорится в отчете британской разведки, опубликованном в Twitter Минобороны Британии в понедельник, 18 апреля

Также разведка сообщает, что попытка захватить Мариуполь дорого обошлась его жителям. Значительные площади инфраструктуры были разрушены, а население понесло значительные потери.

Кроме того, в сводке говорится, что нанесение ударов по населенным пунктам в пределах Мариуполя соответствует подходу России к Чечне в 1999 г. и Сирии в 2016 г., несмотря на заявления Министерства обороны России от 24 февраля 2022 г. о том, что Россия не будет наносить удары по городам и угрожать населению Украины.

Напомним, Минобороны РФ предложило украинским защитникам Мариуполя сдаться в обмен на сохранение жизни.

В ответ на это защитники Мариуполя заявили, что будут стоять до конца.

Кроме того, глава ГУР Минобороны заявил, что Мариуполь будет деблокирован и освобожден.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 54-й день. "Страна" следит за происходящим 18 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали, чем закончилось для Украины 17-е апреля. Россия продолжала стягивать войска в Харьковскую область и на Донбасс. Мощные обстрелы были в Харькове, в результате погибли пять человек. Самая напряженная ситуация складывалась в Мариуполе, где украинские силы продолжают оборону в окружении.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 53-го дня войны в Украине.