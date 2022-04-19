Командир полка "Азов" подполковник Денис Прокопенко записал обращение к мировым лидерам. В нем он призвал организовать зелёный коридор для выхода гражданских лиц, раненных военных и выноса тел убитых.

"Прямо сейчас на заводе "Азовсталь" находятся сотни гражданских. Среди них много детей разного возраста, женщин, пожилых людей и семей защитников Мариуполя, которые прячутся в подвалах и бомбоубежищах", - сказал Прокопенко и добавил, что российские военные знают об этом, но сознательно бомбят предприятие.

Командир полка "Азов" попросил мировых лидеров организовать эвакуацию из Мариуполя.

"Никто не верит оккупантам, поэтому я призываю политиков всего цивилизованного мира: организуйте зеленый коридор, предоставьте гарантии безопасности, чтобы немедленно провести эвакуацию гражданских, раненых и тел убитых воинов, которые должны быть похоронены с почестями", - сказал он.

Ранее "Страна" писала, что вчера стало известно о том, что на "Азовстали" находятся гражданские лица.

Между тем комбинат начали бомбить тяжелыми бомбами.