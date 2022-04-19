Ночью с 18 на 19 апреля Николаев подвергся артобстрелу. В результате случился пожар в жилом доме и складском помещении магазина на Херсонском шоссе.

Об этом сообщает ГСЧС Украины в Николаевской области в Facebook.

Площадь пожара, по данным спасателей, огонь распространился на 200 квадратных метров. К ликвидации пожара привлекли несколько бригад спасателей, а также сотрудников "Николаевоблэнерго", "Николаевгаз" и экипаж патрульной полиции.

Война в Украине продолжается уже 55-й день. "Страна" следит за событиями 19 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 54-й день войны в Украине. Войска РФ наступали на севере и юге Донбасса, продолжились бои в Мариуполе. СБУ опубликовала видео, на котором Виктор Медведчук просит президентов Украины и РФ обменять его на защитников и мирных жителей Мариуполя. Россияне нанесли удар по Львову, в городе впервые с начала войны в результате обстрела погибли мирные жители.

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