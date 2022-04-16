Профессиональные пожарные и спасатели из Соединенных Штатов, Австралии, Германии и Польши прибыли в Украину для оказания помощи украинским коллегам в ликвидации последствий войны в деоккупированных городах и селах.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

С сегодняшнего дня пожарные и спасатели приступили к работе в населенном пункте Бородянка Киевской области.

Ранее "Страна" писала о том, как в Бородянке восстанавливают коммуникации, разбирают завалы и проводят разминирование.

Напомним, война в Украине продолжается уже 52-й день. "Страна" следит за событиями 16 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 51-й день войны. Наступление, которого все ожидают на востоке или юге Украины, пока не началось. Наиболее интенсивные бои продолжаются в Мариуполе. Не утихают обстрелы в Луганской и Донецкой области, в Харькове. Ночью пострадала Полтавская область. Были слышны взрывы во Львове.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 51-го дня войны в Украине.