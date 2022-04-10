В Чернигове при разминировании города на пляже из воды и песка изъяли шесть ракет "Ураган". Об этом сообщает пресс-служба госслужбы Украины по ЧС.

Сообщается, что в Чернигове на городском пляже "Золотой берег" пиротехники изъяли 6 ракет реактивной системы залпового огня "Ураган". Часть из ракет была в воде, другая – на самом пляже.

"Обследовать берег реки и пляж спасатели начали 9 апреля, остатки обломков ракет получили сегодня, 10 апреля. Еще одну ракету нашли в лесу вблизи городского парка культуры и отдыха", - говорится в сообщении.

Скриншот: Telegram/ДСНС

Напомним, что министр внутренних дел Денис Монастырский рассказал, что армия РФ при отступлении из украинских городов устанавливали множество растяжек. По его словам, в некоторых домах минировали даже стиральные машинки.

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