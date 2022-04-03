В Хмельницкой области в Шепетовском районе пожарные 13 часов тушили огонь после попадания ракеты по стратегическому объекту.

Об этом сообщил губернатор области Сергей Гамалий.

"Спасибо нашим спасателям ГСЧС, которые так отважно ликвидировали пожар, возникший в результате ракетного удара по промышленному объекту на Шепетовщине", - говорится в сообщении.

Скриншот: Telegram/Сергій Гамалій/ Хмельницька ОДА (ОВА)

Ранее мы писали, что губернатор Полтавской области Дмитрий Лунин заявил, что Кременчугский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) уничтожен вследствие ракетного удара сегодня ночью.

Кроме этого Россия нанесла удар по Одесскому нефтеперерабатывающему заводу.