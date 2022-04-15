Исполняющий обязанности председателя Бородянского городского совета Георгий Ерко в комментарии "Стране" рассказал о ситуации в городе.

По его словам, в Бородянке активно ведутся работы по восстановлению коммуникаций.

"В части Бородянки, где не разбирают завалы, уже есть газоснабжение. Что касается воды: мы запустили 13 скважин и накачали около тысячи кубов воды в резервуары. Завтра попробуем подать воду в часть Бородянских населенных пунктов, которые находятся справа от Киева - посмотрим, есть порывы воды или нет. В части Бородянки, где шли боевые действия, также можно будет запускать подачу воды и обследовать, как наша система пережила бомбардирование и передвижение военной техники", - говорит Ерко.

В то же время света в Бородянке на данный момент нет.

"Все работает на генераторах. Надеемся, что ближе к воскресенью ДТЭК подаст нам свет на трансформаторную подстанцию - от Бородянки электроэнергию получают очень много населенных пунктов. Сейчас около 130 сотрудников ДТЭКа работают над подачей электроэнергии в жилые дома во всех пунктах", - обьясняет он.

Помимо этого, было возобновлено движение транспорта из Бородянки в Киев.

"Уже вчера поехал автобус в Киев. Все желающие могут записаться и поехать в столицу. На завтра, например, к нам уже записались 4-5 человек", - рассказывает Ерко.

Он добавил, что в городе начали строить передвижные вагончики, которые послужат временным жильем для людей.

"Сейчас в Бородянке находятся около двух тысяч человек. Мы строим временные жилища, чтобы у людей была крыша над головой. Это не дома, а передвижные вагончики - 15 уже поставили. Если люди будут возвращаться - им будут предоставлять эти вагончики", - говорит Ерко.

Также в Бородянке начал работать медперсонал.

"Кареты скорой помощи ездят, людям предоставляют медицинские услуги и лекарства. Работает больница, при ней также работают аптеки. Плюс люди обеспечены провизией", - сообщает Ерко.

Кроме того, сейчас в городе ведутся поисковые работы и продолжается процесс разминирования.

"С начала война из-под завалов мы достали 41 тело. При этом только за сегодня - 9 погибших. Все они умерли в результате авиаударов. Также в Бородянке работает около шести экипажей, которые занимаются разминированием территории. Сказать, как долго будет длиться разминирование сложно", — утверждает Ерко.

Впрочем, по словам Ерко, возвращаться в Бородянку ещё рано.

"Пока что возвращаться я бы не рекомендовал - сейчас нет воды, света, не работает канализация. Мы все восстанавливаем, но это нужно сделать качественно, потому что многое находится в аварийном состоянии", — сказал Ерко.

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