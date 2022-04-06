Разрушения в Бородянке (Бучанский район, Киевская область) оказались сравнимыми с таковыми в Буче. Многие здания в этом поселке городского типа разрушены, на улицах стоят уничтоженные автомобили, под завалами некоторых домов до сих пор остаются люди.

"Страна" публикует фото и видео последствий боев в Бородянке.

Большинство окон в домах выбиты ударными волнами от взрывов. Дороги и объекты инфраструктуры повреждены, а некоторые строения выглядят как не поддающиеся восстановлению.

28 февраля 2020 года посёлок был занят российскими войсками в ходе вторжения России в Украину. Населенный пункт был почти полностью уничтожен дальнобойными орудиями и находился под контролем ВС РФ на протяжении месяца.

Во многих домах разрушены стены, стекла от выбитых окон устилают полы в квартирах.

На улицах стоят уничтоженные автомобили. В магазинах больше нет витрин, везде разбросаны обломки деревянных конструкций и кирпичей.

Некоторые дома пострадали сильнее, полностью разрушены целые секции многоэтажек. Здания сильно обгорели.

Напомним, ранее, 5 апреля, Зеленский заявил, что в Бородянке и других освобожденных городах жертв может быть больше, чем в Буче.

Война в Украине продолжается уже 42-й день. Мы следим за ситуацией на фронте и в городах в обновляемом материале.

"Страна" анализировала основные события 41-го дня войны. На фронте не прекращались бои местного значения. Противник усиливал группировку на юге и немного продвинулся в Харьковской области. В НАТО заявили, что Россия после перегруппировки сосредоточит удар на востоке и юге Украины. Арестович анонсировал, что активная фаза войны должна закончиться к середине апреля.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации на фронте, санкциях и сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.