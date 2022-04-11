Сегодня в Бородянке в ходе разборки завалов двух многоэтажных жилых домов обнаружены тела 7 человек, сообщает ГСЧС.

Фото: Telegram/ДСНС

С начала проведения работ из-под завалов изъято 19 погибших. Работы продолжаются.

К работам привлечены 226 человек и 42 единицы техники, а также 40 добровольцев из Киева.

Скриншот: Telegram/ДСНС

Война в Украине продолжается уже 47-й день. "Страна" следит за происходящим на фронте и в городах в обновляемом материале.

Также мы писали о том, что в Украине из-за войны возникли проблемы с автосервисом. Нарастает дефицит запчастей и расходников. Перебои с поставками есть практически во всех сегментах рынка. "Страна" разбиралась, почему пропали запчасти и как сейчас работает автосервис.

Кроме того, мы сообщали, что по словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, вторая фаза наступления армии России уже началась. А Генштаб ВСУ утром 11 апреля сообщил, что наступление РФ на востоке, вероятно, начнется в ближайшие дни.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, нужно ли Украине в войну платить по внешним долгам.