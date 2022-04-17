Пляжи Одесской области все еще заминированы. В местном Государственном управлении по чрезвычайным ситуациям заявили, что появившаяся в соцсетях информация о начале их разминирования является фейком.

В связи с этим в ГСЧС напомнили, что категорически запрещено передвигаться по территории побережья и пляжам Одессы и области. А доверять стоит только официальным источникам информации.

Скриншот: Facebook/Головне управління ДСНС в Одеській області

Отметим, что одесские пляжи заминировали украинские военные для того, чтобы не допустить высадки вражеского десанта на береговой линии. Опасность появления войск противника до сих пор сохраняется, поэтому пляжи не разминируют.

Ранее мы писали, что в разминировании из-за российско-украинской войны нуждается около 300 тысяч квадратных километров территории Украины. Это почти половина территории нашего государства. Из-за масштабного минирования врагом очень большая площадь полей в Украине не может пока использоваться для сельскохозяйственной деятельности.

Разминирование проходит постоянно, но из-за огромных масштабов о быстром результате говорить не приходится. Так, жители освобожденной от врага Киевской области смогут вернуться домой ближе к лету.