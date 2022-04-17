Аналитики американского Института изучения войны подводят итоги боевых действий в Мариуполе 16 апреля. По их информации, войска РФ продолжили продвижение в городе, а украинские силы - оборону.

Об этом говорится на сайте института.

Сообщается, что российские войска продолжили медленное продвижение в городе. По данным Института изучения войны, части сил "ДНР" подошли к центральному мариупольскому побережью с севера. Российские войска зашли на базу 12-й Оперативной бригады Нацгвардии Украины, а подразделения "ДНР" захватили полицейский участок в центре города.

Также институт сообщает, что украинские силы продолжали обороняться в окружении, особенно на заводе "Азовсталь".

Использование россиянами бомбардировщиков Ту-22М в этом месте может свидетельствовать, что они намерены вскоре закончить бой, уничтожив оставшихся защитников, пишет институт.

Напомним, ранее Минобороны РФ заявило, что единственным очагом сопротивления украинских сил в Мариуполе остаётся "Азовсталь". Украинская сторона это не подтверждает (в сводке Генштаба ВСУ говорится, что противник проводит штурмовые действия в районе порта).

Также россияне предложили украинским войскам на "Азовстали" сдаться сегодня до часу дня. Реакции на это предложение нет.

Война в Украине продолжается уже 53-й день. "Страна" следит за ситуацией на Донбассе и обстановкой в других городах в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 52-й день войны. Основными зонами операций были Харьковская и Донецкая области. Тяжелой оставалась ситуация в Мариуполе. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "уничтожение украинских военных в Мариуполе поставит точку в переговорах". Кроме того, после относительно затишья обстрелы по всей территории Украины возобновились с новой силой.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 52-го дня войны в Украине.