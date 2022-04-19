Война войной, а конфеты украинской кондитерской корпорации "Рошен", который принадлежит семье экс-президента Украины Петра Порошенко, по-прежнему продаются на территории напавшей на нас России.

Об этом свидетельствует видео, которое, судя по чекам, сделано в городе Череповец (Вологодская область). Люди покупают продукцию "Рошен", которая свободно продаётся в российских магазинах.

Напомним, Петр Порошенко только в 2017 году закрыл завод "Рошен" в российском Липецке. Однако продукция кондитерской империи бывшего президента продолжает продаваться в России. Ранее "Страна" подробно разбиралась, как в Россию ввозят сладости "Рошен".

Война в Украине продолжается уже 55-й день. "Страна" следит за событиями 19 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 54-й день войны в Украине. Войска РФ наступали на севере и юге Донбасса, продолжились бои в Мариуполе. СБУ опубликовала видео, на котором Виктор Медведчук просит президентов Украины и РФ обменять его на защитников и мирных жителей Мариуполя. Россияне нанесли удар по Львову, в городе впервые с начала войны в результате обстрела погибли мирные жители.

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