20 800 военных, 2 063 бронемашины, больше 800 танков. Генштаб ВСУ озвучил потери армии РФ в Украине
Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) озвучил общие боевые потери армии РФ за время войны в Украине - с 24 февраля по 19 апреля.
Соответствующее сообщение Генштаб ВСУ опубликовал в Facebook.
Общие боевые потери противника ориентировочно составили:
- личного состава - около 20 800 человек;
- танков - 802 единицы;
- боевых бронированных машин - 2063 единицы;
- артиллерийских систем - 386 единиц;
- РСЗО - 132 единицы;
- средства ПВО - 67 единиц;
- самолетов - 169 единиц;
- вертолетов - 150 единиц;
- автомобильной техники - 1495 единиц;
- корабли/катера - 8 единиц;
- цистерн с ГСМ - 76 единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 158 единиц;
- специальная техника - 27 единиц;
- пусковые установки ОТРК - 4 единицы.
Война в Украине продолжается уже 55-й день. "Страна" следит за событиями 19 апреля в обновляемом материале.
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