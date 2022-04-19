Генштаб ВСУ рассказал о потерях РФ в Украине. Фото: Facebook

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) озвучил общие боевые потери армии РФ за время войны в Украине - с 24 февраля по 19 апреля. 

Соответствующее сообщение Генштаб ВСУ опубликовал в Facebook.

Общие боевые потери противника ориентировочно составили:

  • личного состава - около 20 800 человек;
  • танков - 802 единицы;
  • боевых бронированных машин - 2063 единицы;
  • артиллерийских систем - 386 единиц;
  • РСЗО - 132 единицы;
  • средства ПВО - 67 единиц;
  • самолетов - 169 единиц;
  • вертолетов - 150 единиц;
  • автомобильной техники - 1495 единиц;
  • корабли/катера - 8 единиц;
  • цистерн с ГСМ - 76 единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 158 единиц;
  • специальная техника - ​​27 единиц;
  • пусковые установки ОТРК - 4 единицы.

скрин с Facebookфото с Facebook

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