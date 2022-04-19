Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) озвучил общие боевые потери армии РФ за время войны в Украине - с 24 февраля по 19 апреля.

Соответствующее сообщение Генштаб ВСУ опубликовал в Facebook.

Общие боевые потери противника ориентировочно составили:

личного состава - около 20 800 человек;

танков - 802 единицы;

боевых бронированных машин - 2063 единицы;

артиллерийских систем - 386 единиц;

РСЗО - 132 единицы;

средства ПВО - 67 единиц;

самолетов - 169 единиц;

вертолетов - 150 единиц;

автомобильной техники - 1495 единиц;

корабли/катера - 8 единиц;

цистерн с ГСМ - 76 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 158 единиц;

специальная техника - ​​27 единиц;

пусковые установки ОТРК - 4 единицы.

Война в Украине продолжается уже 55-й день. "Страна" следит за событиями 19 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 54-й день войны в Украине. Войска РФ наступали на севере и юге Донбасса, продолжились бои в Мариуполе. СБУ опубликовала видео, на котором Виктор Медведчук просит президентов Украины и РФ обменять его на защитников и мирных жителей Мариуполя. Россияне нанесли удар по Львову, в городе впервые с начала войны в результате обстрела погибли мирные жители.

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