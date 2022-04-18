Гитарист группы Green Grey Дизель (настоящее имя Андрей Яценко) решил принять участие в защите Украины. Сначала он сообщил, что вступил в батальон "Мрия", а затем - что присоединился к волонтерскому проекту, помогающему медикам.

Об этом 52-летний музыкант написал в своем Инстаграме.

"Ясно одно: быстро все не закончится. А значит, нужны будут силы на ротацию наших парней, и сил понадобится немало! Вижу себя полезным с оружием в руках. Вчера подписал контракт с батальоном "Мрiя". Будем служить", - говорится в посте гитариста трехдневной давности.

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А день спустя Дизель оставил новую запись - о том, что присоединяется к команде UASaviors, поддерживающей украинских медиков.

"Медик по образованию, который посвятил жизнь музыке и пошел в Вооруженные силы Украины – это обо мне. Вместо гитары держу в руках оружие, но хочу поддержать и тех, кто воюет на медицинском фронте", - сообщил Яценко.

По его словам, команда UASaviors отправляет гуманитарную медицинскую помощь в больницы по всей Украине, сотрудничает с международными организациями и собирает средства на индивидуальные медицинские аптечки для военнослужащих.

"Теперь я в команде послов UASaviors, чтобы поддержать украинских медиков", - написал он и призвал подписчиков жертвовать деньги на проект.

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