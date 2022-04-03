"Как будем праздновать победу?" Певец Макс Барских вступил в ряды ВСУ
Певец Макс Барских вступил в ряды ВСУ. Он отправится в войска после двухнедельного обучения.
Об этом музыкант рассказал в Instagram.
"Кто мог себе представить еще месяц назад. Единственное, что было у меня в руках, это микрофон. Но сейчас время меняется. Как будем праздновать нашу победу?" - спросил певец, одетый в военную форму.
Отметим, что Макс Барских родом из Херсона, который на данный момент оккупирован российскими войсками.
Ранее Макс Барских решил не отдавать деньги за его концерты в РФ, а отправить их Украине.
Отметим, что многие украинские артисты сейчас вступили в Тероборону или занимаются волонтерством.
Например, писатель Сергей Жадан волонтерит в Харькове и недавно попал под обстрел.
Также и солист "Бумбокса" Хлывнюк попал под минометный огонь.
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