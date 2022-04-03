Певец Макс Барских вступил в ряды ВСУ. Он отправится в войска после двухнедельного обучения.

Об этом музыкант рассказал в Instagram.

"Кто мог себе представить еще месяц назад. Единственное, что было у меня в руках, это микрофон. Но сейчас время меняется. Как будем праздновать нашу победу?" - спросил певец, одетый в военную форму.

Отметим, что Макс Барских родом из Херсона, который на данный момент оккупирован российскими войсками.

Ранее Макс Барских решил не отдавать деньги за его концерты в РФ, а отправить их Украине.

Отметим, что многие украинские артисты сейчас вступили в Тероборону или занимаются волонтерством.

Например, писатель Сергей Жадан волонтерит в Харькове и недавно попал под обстрел.

Также и солист "Бумбокса" Хлывнюк попал под минометный огонь.

Сегодня, 3 апреля 2022 года, в Украине идет 39-й день войны. В нашем обновляемом материале — об обстановке на фронтах.

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