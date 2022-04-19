Бывший посол Великобритании в России Тони Брентон заявил, что война в Украине сейчас находится в "решающей фазе".

Об этом он сказал в интервью SkyNews.

При этом экс-посол видит два исхода этой фазы:

Россия захватит Донбасс и будет использовать его как аргумент в переговорах либо затем российская армия попытается "вновь пойти на Киев". Попытка наступления России захлебнется и тогда начнется долгая война на истощение. В этом случае "обе стороны в какой-то момент начнут искать согласованный результат".

Кроме того, Брентон не исключает использование Владимиром Путиным ядерного оружия.

"Он пару раз говорил о переходе на ядерное оружие. И я бы не стал полностью исключать это, если у него что-то пойдет не так", - говорит экс-посол.

Напомним, ранее старший научный сотрудник Центра Белфер при Гарвардской школе заявлял, что цели Путина изменились и битва на востоке Украины станет финалом войны.

В то же время в Киеве ожидают повторную попытку взять город.

Также сообщалось, что несколько дней назад Зеленский призвал мир готовиться к ядерному удару со стороны России.

Война в Украине продолжается уже 55-й день. "Страна" следит за событиями 19 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 54-й день войны в Украине. Войска РФ наступали на севере и юге Донбасса, продолжились бои в Мариуполе. СБУ опубликовала видео, на котором Виктор Медведчук просит президентов Украины и РФ обменять его на защитников и мирных жителей Мариуполя. Россияне нанесли удар по Львову, в городе впервые с начала войны в результате обстрела погибли мирные жители.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.