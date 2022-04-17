Несмотря на отвод российских войск из Киевской области, в столице готовятся к повторной попытке взять город.

Об этом сообщает глава Киевской городской военной администрации Николай Жирнов.

"Мы готовимся к худшим сценариям и к повторной попытке взять Киев", - заявил он.

Чиновник говорит, что главным условием возвращения жителей столицы домой станет окончание войны. Пока же это делать рано.

Напомним, что в воскресенье, 17 апреля, по Броварам в Киевской области был нанесен ракетный удар, из-за чего местные жители сейчас могут испытывать проблемы с электричеством и водоснабжением.

Война в Украине продолжается уже 53-й день. "Страна" следит за ситуацией на Донбассе и обстановкой в других городах в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 52-й день войны. Основными зонами операций были Харьковская и Донецкая области. Тяжелой оставалась ситуация в Мариуполе. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "уничтожение украинских военных в Мариуполе поставит точку в переговорах". Кроме того, после относительно затишья обстрелы по всей территории Украины возобновились с новой силой.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 52-го дня войны в Украине.