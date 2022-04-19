На саммите министров финансов и глав центральных банков стран "Большой двадцатки" (G20), который пройдет, в среду, 20 апреля, не будут принимать итоговую декларацию из-за войны РФ против Украины.

Об этом сообщает Reuters во вторник, 19 апреля.

Источник в немецком правительстве считает, что несмотря на непринятие итоговой декларации, вторжение РФ в Украину не останется без комментариев.

"Мы не оставим без комментариев ложь и пропаганду российской стороны", - заявил он.

По его словам, на саммите будет обсуждаться состояние мировой экономики и влияние на нее войны в Украине. Кроме того, официальный Берлин вместе с союзником осудит вторжение России в Украину как причину замедления мировой экономики, роста цен на энергоносители и возможного голода.

Ранее мы писали, что Всемирный банк прогнозирует падение экономики Украины из-за войны почти наполовину. Также там считают, что общий ВВП Восточной Европы упадет в этом году на 30,7%.

Также сообщалось, что из-за войны ВВП Украины за год может упасть на 40%.

Кроме того, мы писали, что в Германии понимают, что война в Украине ударит и по экономике ФРГ.