Аналитики одного из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs Group считают, что вероятность экономической рецессии (падения экономики) в США в следующие два года составляет 35%.

Об этом сообщает Bloomberg.

Аналитики считают, что Федеральная резервная система столкнется со сложной задачей усилить монетарную политику в достаточной степени, чтобы ослабить инфляцию, не спровоцировав при этом рецессию.

В ближайшие два года вероятность рецессии оценивается банком в 35%, а вероятность рецессии в ближайший год - 15%.

Goldman Sachs считает, что главной задачей ФРС является сокращение разрыва между рабочими местами и работниками, а также замедление роста зарплат, чтобы его темп не превышал двухпроцентной целевой инфляции. Добиться этого будет сложно, поскольку обычно значительные сокращения этого разрыва в США происходили только в периоды рецессий.

Выход из аналогичной ситуации уже нашли многие страны, входящие в группу десяти развитых экономик, в том числе Бельгия, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Нидерланды, Швеция, Швейцария и Великобритания.

Напомним, что по данным Trading Economics, годовая инфляция в США составил 7,9%, что является наибольшим показателем с 1982 года. В этом году самый значительный рост цен в Штатах наблюдается на бензин, автомобили, еду и жилье.

Также "Страна" писала, что администрация Джо Байдена готовится к тому, что инфляция продолжит расти рекордными темпами.