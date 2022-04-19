Исход битвы за Донбасс прямо повлияет на позиции России на переговорах - Подоляк

Россия серьезно делает ставку на вторую фазу войны (наступление на Донбассе), которая уже началась, поэтому пока трудно сказать, когда будут возможны следующие прямые мирные переговоры с РФ.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Исход битвы за Донбасс прямо повлияет на позиции РФ на переговорах. После очередного поражения им придется, поджав хвост, подписать мирный договор на наших условиях", - считает глава ОП.

Напомним, в Кремле заявили, что динамика переговоров с Киевом "оставляет желать лучшего".

Вместе с тем, Зеленский считает, что уничтожение украинских военных в Мариуполе поставит точку в переговорах Киева и Москвы.

Война в Украине продолжается уже 55-й день. "Страна" следит за событиями 19 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 54-й день войны в Украине. Войска РФ наступали на севере и юге Донбасса, продолжились бои в Мариуполе. СБУ опубликовала видео, на котором Виктор Медведчук просит президентов Украины и РФ обменять его на защитников и мирных жителей Мариуполя. Россияне нанесли удар по Львову, в городе впервые с начала войны в результате обстрела погибли мирные жители.

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