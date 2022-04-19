Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в Украине начинается "следующая фаза спецоперации".

Об этом он сказал в интервью India Today

"Операция на востоке Украины направлена на, как уже было объявлено, полное освобождение Донецкой и Луганской республик. Эта операция продолжится, следующая фаза этой спецоперации сейчас начинается. И, мне кажется, сейчас будет важный момент во время этой спецоперации", - сказал он.

При этом Лавров заявил, что Москва "не собирается менять режим в Украине. Украинцы сами должны решить как жить дальше".

Кроме того, глава МИД России утверждает, что Запад воспользовался президентом Украины против РФ, чтобы игнорировать "Минские соглашения". По его словам, "всерьез обсуждать заявления Зеленского нельзя, он постоянно меняет свою точку зрения".

Также Лавров заявил, что Москва после переговоров с украинской стороной в Стамбуле изменила "конфигурацию военного присутствия в Украине".

Глава МИД России, как и ранее Песков, заявил, что отвод войск от Черниговской и Киевской был "жестом доброй воли РФ". При этом, он добавил, что "это не было оценено по достоинству, вместо этого сразу же произошла постановка в Буче".

Напомним, вчера секретарь СНБО сообщил о начале второй фазы наступления России на Донбассе. Также об этом заявили и Генштабе ВСУ.

Вместе с тем, в США не увидели признаков начала нового наступления России на Донбассе.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 55-й день. "Страна" следит за событиями 19 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 54-й день войны в Украине. Войска РФ наступали на севере и юге Донбасса, продолжились бои в Мариуполе. СБУ опубликовала видео, на котором Виктор Медведчук просит президентов Украины и РФ обменять его на защитников и мирных жителей Мариуполя. Россияне нанесли удар по Львову, в городе впервые с начала войны в результате обстрела погибли мирные жители.

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