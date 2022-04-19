Новое наступление России на востоке Украины может продлиться несколько месяцев, сообщает Independent.

Сотрудники разведки предупредили об этом британского премьер-министра Бориса Джонсона, который затем сообщил правительству, что положение Украины "опасно".

По словам высокопоставленного чиновника национальной безопасности Великобритании, президент РФ Владимир Путин стремится к какой-то победе "независимо от человеческой цены".

Напомним, США назвали действия россиян на Донбассе прелюдией к полномасштабному наступлению.

Война в Украине продолжается уже 55-й день. "Страна" следит за событиями 19 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 54-й день войны в Украине. Войска РФ наступали на севере и юге Донбасса, продолжились бои в Мариуполе. СБУ опубликовала видео, на котором Виктор Медведчук просит президентов Украины и РФ обменять его на защитников и мирных жителей Мариуполя. Россияне нанесли удар по Львову, в городе впервые с начала войны в результате обстрела погибли мирные жители.

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