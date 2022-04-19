Сыновья Порошенко призывного возраста находятся в Лондоне, куда выехали еще до войны
Бизнесмен Сеяр Куршутов сообщил, что сыновья бывшего президента Петра Порошенко находятся в Лондоне.
Об этом предприниматель написал в Фейсбуке.
По его данным, старший сын Алексей улетел за границу рейсом Киев-Цюрих еще 24 декабря, и с тех пор не вернулся.
Младший сын Михаил, по информации Куршутова, покинул Киев 16 января.
Оба Порошенко сейчас находятся в британской столице, заявил бизнесмен.
И Алексей, и Михаил призывного возраста. Старшему из них сейчас 37 лет, а младшему - 21 год.
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