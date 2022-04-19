Бизнесмен Сеяр Куршутов сообщил, что сыновья бывшего президента Петра Порошенко находятся в Лондоне.

Об этом предприниматель написал в Фейсбуке.

По его данным, старший сын Алексей улетел за границу рейсом Киев-Цюрих еще 24 декабря, и с тех пор не вернулся.

Младший сын Михаил, по информации Куршутова, покинул Киев 16 января.

Оба Порошенко сейчас находятся в британской столице, заявил бизнесмен.

И Алексей, и Михаил призывного возраста. Старшему из них сейчас 37 лет, а младшему - 21 год.

Между тем в Верховной Раде рассматривают законопроект, который обязывает подлежащих мобилизации украинцев, оказавшихся за рубежом, возвращаться в Украину во время военного положения. Также законодатели могут ввести уголовную ответственность в виде 10 лет лишения свободы за неисполнение указанной нормы.

Ранее "Страна" рассказывала, что конфеты украинской кондитерской корпорации "Рошен", которая принадлежит семье Петра Порошенко, по-прежнему продаются на территории напавшей на нас России. Об этом свидетельствует видео, снятое в городе Череповец Вологодской области и распространенное в соцсетях.