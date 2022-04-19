США считают, что полномасштабное наступление РФ в Украине пока не началось.

"Ограниченные наступательные операции", предпринятые Россией к юго-западу от Донецка и к югу от Изюма , являются "прелюдией к более крупным наступательным операциям", сообщает CNN со ссылкой на представителя Пентагона.

Чиновник подчеркнул, что Россия все еще проводит "операции по формированию" своих войск, "чтобы убедиться, что у них есть логистика и поддержка".

По словам чиновника, за последние сутки Россия ввела в Украину еще две батальонные тактические группы, в результате чего общее количество БТГ достигло 78 (это порядка 55 тысяч военных).

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, 19 апреля противник отступил в районе Марьинки после контрнаступления ВСУ.

Война в Украине продолжается уже 55-й день. "Страна" следит за событиями 19 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 54-й день войны в Украине. Войска РФ наступали на севере и юге Донбасса, продолжились бои в Мариуполе. СБУ опубликовала видео, на котором Виктор Медведчук просит президентов Украины и РФ обменять его на защитников и мирных жителей Мариуполя. Россияне нанесли удар по Львову, в городе впервые с начала войны в результате обстрела погибли мирные жители.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.