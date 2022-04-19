Легенда украинского футбола Анатолий Тимощук, ныне работающий в питерском "Зените", послал капитана сборной Украины Андрея Ярмоленко на три буквы после вопроса о позиции в войне России с Украиной.

Об этом Ярмоленко рассказал в интервью YouTube-каналу "КраСава".

Тимощука критикуют, что после начала войны он не покинул российский клуб и не комментирует происходящее в Украине.

"Для меня Толя, когда мы играли вместе, был примером профессионализма, я всегда на него равнялся. Когда началась война, я следил за всеми высказываниями - кто что сказал, а кто ничего не сказал. Для меня его молчание было неожиданностью. Я спросил, как ему спится по ночам. Он ответил: "Не спится так же, как и тебе". Я больше ему ничего не ответил, и он меня набрал. Я спросил его: "Почему ты молчишь? Ты для меня был примером, я равнялся на тебя, но теперь тебя не существует в моей жизни". Он послал меня нах*й, я послал его - на этом наш разговор закончился", - рассказал Ярмоленко.

Напомним, что легенду киевского "Динамо" Виктора Леоненко выгнали с телеканала "Футбол" за оправдание спортсменов в России.

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Война в Украине продолжается уже 55-й день. "Страна" следит за событиями 19 апреля в обновляемом материале.

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