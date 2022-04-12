Телеканал "Футбол" уволил своего многолетнего эксперта, бывшего форварда киевского "Динамо" Виктора Леоненко.

Причиной увольнения стало скандальное интервью экс-игрока "Динамо", в котором Леоненко оправдывал молчаливую позицию российских спортсменов по войне в Украине.

"Не считаю, что спортсмены в чем-то виноваты. Что с нас взять? В России за слова можно сразу же в тюрягу сесть. Тут все понятно. Поэтому я спортсменов особенно и не осуждаю, потому что многие молчат из-за того, что можно получить срок. Мы – мирные люди", – сказал экс-динамовец.

Директор каналов Футбол 1/2/3 Александр Денисов назвал данные слова "верхом цинизма" и объявил о расставании с экспертом.

Ранее мы писали, что седьмая ракетка мира Рублев написал на стекле телекамеры призыв к миру.

Война в Украине продолжается уже 47-й день. "Страна" следит за происходящим на фронте и в городах в обновляемом материале.

Также мы писали о том, что в Украине из-за войны возникли проблемы с автосервисом. Нарастает дефицит запчастей и расходников. Перебои с поставками есть практически во всех сегментах рынка. "Страна" разбиралась, почему пропали запчасти и как сейчас работает автосервис.

Кроме того, мы сообщали, что по словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, вторая фаза наступления армии России уже началась. А Генштаб ВСУ утром 11 апреля сообщил, что наступление РФ на востоке, вероятно, начнется в ближайшие дни.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, нужно ли Украине в войну платить по внешним долгам.