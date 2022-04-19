Мариуполь Донецкой области, в котором идут жестокие бои, может быть полностью захвачен российскими войсками в течение нескольких дней.

Об этом сообщил агентству Reuters европейский чиновник.

Чиновник, попросивший не называть его имени, сказал, что, по его мнению, Россия надеется объявить город "освобожденным" к 9 мая, дате, когда Россия отмечает поражение нацистской Германии в 1945 году.

"Мы ожидаем полного разрушения города и многочисленных жертв среди мирного населения в Мариуполе", - добавил он.

Кроме того, чиновник сказал, что среднесрочной целью России является контроль над Луганском и Донецком и обеспечение сухопутного коридора с Крымом, который Россия захватила в 2014 году. По словам чиновника, такая операция, вероятно, займет от четырех до шести месяцев, после чего конфликт может зайти в тупик.

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