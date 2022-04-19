Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) заявило, что уже зарегистрировало 2104 случая гибели гражданских лиц в Украине с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля. Кроме того, зафиксировано как минимум 2862 случая ранений.

Об этом говорится в сообщении УВКПЧ за 19 апреля.

Среди убитых - 556 мужчин, 333 женщины, 39 девочек и 60 мальчиков, а также 71 ребенок и 1045 взрослых, пол которых пока не известен. Ранены 331 мужчина, 264 женщины, 59 девочек и 63 мальчика, а также 155 детей и 1 990 взрослых, пол которых пока не известен.

Большинство смертей и ранений обусловлено применением боеприпасов и взрывчатых веществ с большой площадью поражения, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и воздушные удары.

УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, в которых продолжаются интенсивные боевые действия, задерживается, а многие отчеты все еще ждут подтверждения.

Это касается, например, Мариуполя и Волновахи (Донецкая область), Изюма (Харьковская область), Северодонецка и Рубежного (Луганская область), Тростянца (Сумская область), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди мирного населения. Цифры относительно погибших и раненых в этих городах не включены в вышеприведенную статистику.

Мы рассказывали, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предлагает объявить в Украине гуманитарное перемирие на Пасху.

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