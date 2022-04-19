В Украине останутся не засеянными более 30% полей, предназначенных для пшеницы, ячменя, подсолнечника и кукурузы.

Об этом сообщает Управление ООН по гуманитарным вопросам в Twitter-аккаунте.

"Продолжающиеся военные действия могут вызвать глобальную продовольственную катастрофу: 36 стран зависят от экспорта Украины и России", - сообщили в организации.

Напомним, ранее в ООН заявили, что война в Украине грозит голодом почти двум миллиардам жителей Земли.

Также мы писали, что СНБО заверил украинцев, что голод из-за войны стране не грозит.

Вместе с тем, в Минагрополитики заявили, что посевная в Украине выполнена пока что на 15%. В том числе за неделю засеяно 0,87 млн га. Всего же, Министерство аграрной политики и продовольствия рассчитывает, что во время весенней посевной кампании будет засеяно 70-80% земель сельскохозяйственного назначения.

Подробно о том, как украинские аграрии готовились к весенним полевым работам, что происходит на зерновом рынке и как в Украине будет проходить весенняя посевная в условиях военного времени, мы ранее рассказывали в отдельном материале.