По состоянию на пятницу, 15 апреля, украинские аграрии засеяли 1,94 млн га земель, что составляет 14,4% от запланированных на нынешний сезон 13,44 млн га. В том числе за неделю засеяно 0,87 млн га.

Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

Согласно плану, в этом году из-за войны посевные площади сократят на 20,5% - с 16,92 млн га до 13,44 млн га.

В прошлом году был проведен посев озимых культур под урожай-2022 на общей площади 7,7 млн га, в том числе 6,5 млн га озимой пшеницы, 1 млн га ячменя и 0,16 млн га ржи.

"В сельскохозяйственных предприятиях завершена первая подкормка озимых сельскохозяйственных культур азотными минеральными удобрениями, осуществляется уход за посевами", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что Министерство аграрной политики и продовольствия рассчитывает, что во время весенней посевной кампании будет засеяно 70-80% земель сельскохозяйственного назначения.

Напомним, война в Украине продолжается уже 51-й день. "Страна" следит за событиями 15 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 50-й день войны. Одним из главных событий был удар украинской ракетой по российскому крейсеру "Москва". Также участились сообщения о "прилетах" на российскую территорию, которая граничит с Украиной. О них говорят российские власти, но в Киеве эту информацию опровергают и обвиняют РФ в провокации.

Кроме того, мы разбирались, какие новые виды бизнеса осваивает криминалитет в Украине в условиях войны.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 50-го дня войны в Украине.