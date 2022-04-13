Только в одном регионе Украины не стартовала посевная кампания. Речь идет о Луганской области. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Во всех областях, кроме Луганской, начали посевную кампанию. Помогаем аграриям. Предоставили им льготное финансирование уже на 3,5 млрд грн. На сегодняшнем заседании правительства приняли решение о максимальном упрощении регистрации сельхозтехники. Делаем это для того, чтобы посевная работа в поле нигде не останавливались", - сказал Шмыгаль 12 апреля.





По прогнозам Минагрополитики, по пессимистическому сценарию в этом году в Украине может быть засеяно 70% сельхозземель.

Напомним, по данным СНБО, Украине не грозит голод из-за войны. Для внутреннего потребления хватит выполнения плана посевной хотя бы на треть.

Война в Украине продолжается уже 49-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

Также мы рассказывали, что изменилось на 48-й день войны. Вчера президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры Киева и Москвы вернулись в тупиковое состояние. Также Путин сказал, что "спецоперация" будет продолжена с учетом всех заявленных ранее целей. Кроме того, продолжилось развитие ситуации с Мариуполем, где на украинские позиции продолжается наступление сил противника.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.