Миллионера из Украины судят в столице Австрии за то, что угрожал юноше ножом. Он требовал, чтобы парень заплатил штраф за парковку 5 евро, сообщает Vienna Online.

Имя мужчины не сообщается.

Во вторник Венский уголовный суд признал украинца виновным в вымогательстве. У него не было мелочи для оплаты штрафа за парковку. И он заставил 17-летнего подростка заплатить.

38-летний мужчина был приговорен к девяти месяцам заключения, из которых восемь – условно.

Украинец, работавший в финансовом секторе, бежал в Вену с женой и двумя детьми на "Мерседесе" незадолго до российского вторжения.

38-летнему мужчине было разрешено покинуть страну, как он сказал судье, поскольку он был непригоден для военной службы из-за болезни сердца.

Семья, имевшая при себе огромные денежные активы и золотые украшения жены, неделю жила в машине, пока не нашла убежище в квартире в центре Вены, сообщает издание.

Война в Украине продолжается уже 48-й день. "Страна" следит за ситуацией в Мариуполе, Киеве, Харькове и других городах в обновляемом материале.

Также мы анализировали, что изменилось на 47-й день войны в Украине. Главное событие - это тяжелая ситуация в Мариуполе и появившееся обращение морпехов из ВСУ, которые сообщили об истощении ресурсов и отсутствии боеприпасов. Также украинские власти стали чаще говорить, что Россия снова собирается напасть на Киев. Кроме того, со дня на день ждут начала большого наступления РФ на востоке Украины.

Отдельно мы подробно рассказывали, что происходит в Мариуполе и почему украинские военные говорят о "крайнем бое".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации на фронте и последних событиях, связанных с войной в Украине.