Министр аграрной политики Николай Сольский в комментарии "Стране" рассказал, что в начале этой недели украинские аграрии засеяли более одного миллиона гектаров.

"Посевная идет максимально активно. По состоянию на начало этой недели мы превысили цифру в один миллион гектаров. Как по мне, посевная идёт хорошо, насколько это возможно в нынешних условиях", - сообщил Сольский.

По его словам, по цифрам посевная в этом году не сильно отличается от прошлого года, но есть отложенные проблемы.

"У нас начинается посев ярого ячменя и ярой пшеницы. Как правило, фермеры мало сеют эти культуры, так как они не очень прибыльны. В этом году этих культур посеяли больше, чем мы ожидали. В будущем также уменьшится объем урожая кукурузы, потому что аграрии отказались от ее посева в пользу подсолнуха и сои", - рассказывает Николай Сольский, объясняя причины.

"Это связано с тем, что урожай кукурузы на один гектар - 8-10 тонн и цена меньше, чем у подсолнуха, у которого на одном гектаре 3 тонны, или в пользу сои, у которой 2-3 тонны. Плюс, кукуруза дорогая в посеве и ее тяжело вывозить из поля или за границу, а из-за того, что порты не работают, ситуация с вывозом мегасложная" - сообщил Сольский.

Кроме этого, министр рассказал, что существуют определённые трудности с посевом в регионах, где заминированы поля.

"Сапёры есть, они стараются, но их явно не хватает. Как и любая страна мы не готовились к такой войне, поэтому сапёры в первую очередь задействованы на разминировании городов, где живут люди, но на полях тоже критическая ситуация. Насколько мне известно, ГСЧС подтягивает к работам резервы, и аграрии также сами находят отставников. Работы для них много, ситуация улучшается, но понятно, что она очень сложная", - сказал он.

Сольский добавил, что дефицит и подорожание топлива есть в восточных регионах Украины, которые находятся ближе к линии фронта.

"Это связано с тем, что меньше перевозчиков туда хотят ехать и эти регионы находятся дальше от мест, откуда приходит топливо. Раньше топливо шло портами или из Беларуси, поэтому цена была более-менее равномерной по всей стране. А сейчас топливо привозят из западных границ, поэтому на Востоке Украины ощущается определённый дефицит. В Центральной и Западной Украине дефицита топлива нет, но он может возникнуть. Однако несмотря на все проблемы, нет ни одного агрария, который не старается что-то сделать. Вот как солдаты в своей сфере, так аграрии в своей. Это поднимает настроение и даёт надежду", - сказал Сольский.

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