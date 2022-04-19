В результате боевых действий в Украине более 4,6 миллионов человек не имеют полноценного доступа к воде. В общей сложности более 6 миллионов украинцев каждый день имеют проблемы с питьевой водой.

Об этом сообщает фонд ЮНИСЕФ в Twitter.

"Более месяца интенсивных боевых действий в Украине привели к разрушению сетей водоснабжения и электрических сетей, в результате чего более 4,6 млн человек остались с ограниченным доступом к воде. Всего более 6 млн человек в Украине ежедневно борются, чтобы иметь питьевую воду, которая является одной из важнейших потребностей человека", - сообщает фонд.

Ранее ООН сообщили, что в Украине из-за войны недоедают более полутора миллионов детей.

Война в Украине продолжается уже 55-й день. "Страна" следит за событиями 19 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 54-й день войны в Украине. Войска РФ наступали на севере и юге Донбасса, продолжились бои в Мариуполе. СБУ опубликовала видео, на котором Виктор Медведчук просит президентов Украины и РФ обменять его на защитников и мирных жителей Мариуполя. Россияне нанесли удар по Львову, в городе впервые с начала войны в результате обстрела погибли мирные жители.

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