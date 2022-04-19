Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предлагает объявить в Украине гумманитарное перемирие на Пасху. Об этом сообщает официальный аккаунт UN Spokesperson в Twitter.

"В этом году православная Страстная неделя проходит под облаком войны, которая представляет собой полное отрицание пасхальной вести. Вместо празднования новой жизни эта Пасха совпадает с наступлением русских на востоке Украины", - сказал Гутерриш в своем обращении.

"Сегодня я призываю к 4-дневной гуманитарной паузе Страстной недели, начинающейся в Великий четверг (21 апреля - Ред.) и продолжающейся до Пасхального воскресенья, 24 апреля, чтобы можно было открыть серию гуманитарных мероприятий", - сказал генсек ООН.

Он заявил, что ООН готова в этот период направить в эти места колонны с гуманитарной помощью.

Скриншот: Twitter/UN Spokesperson

Война в Украине продолжается уже 55-й день. "Страна" следит за событиями 19 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 54-й день войны в Украине. Войска РФ наступали на севере и юге Донбасса, продолжились бои в Мариуполе. СБУ опубликовала видео, на котором Виктор Медведчук просит президентов Украины и РФ обменять его на защитников и мирных жителей Мариуполя. Россияне нанесли удар по Львову, в городе впервые с начала войны в результате обстрела погибли мирные жители.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.