Расположенный в Мариуполе завод "Азовсталь" разбомблен и уничтожен практически полностью. Об этом заявил заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар в комментарии "Радио Свобода".

Он сообщил, что на завод сбрасывают "сверхмощные бомбы", а под завалами находится "очень много людей".

"Мы будем воевать, мы будем использовать каждый оставшийся у нас патрон, но мы призываем родину спасти гражданских, раненых и забрать тела", - сообщил Паламар.

Напомним, Минобороны РФ снова предложило защитникам мариупольской "Азовстали" сдаться.

Война в Украине продолжается уже 55-й день. "Страна" следит за событиями 19 апреля в обновляемом материале.

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