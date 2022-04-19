Служба безопасности Украины (СБУ) сообщает, что "Азовсталь" в Мариуполе будут бомбить 3-тонными бомбами.

Такие выводы спецслужба делает на основе радиоперехвата россиян.

На записи, как утверждает СБУ, заявил об этом своей жене ростовский командир взвода захватчиков, который находится в четырех километрах от здания "Азовстали".

"Ждем здесь сюрпризы от России… трехтонные с неба… Сказали, сравнять все с землей… Приезжал подполковник, говорил: вы почувствуете на себе это, и услышите, и почувствуете. Прикинь волна взрывная будет", - сказал он своей супруге, пишет СБУ.

На вопрос о судьбе мирного населения ответил: "Все уехали. Все, кто захотел, все уехали. Остались одни патриоты и очень умные...".

Вероятно, речь об авиабомбах ФАБ-3000 с фугасной боеголовкой, которые уже применялись в Мариуполе.

Напомним, ранее в "Азове" заявили, что войска РФ будут бить по защитникам Мариуполя трехтонными фугасными бомбами.

Также вчера в сети появилось видео ударов по "Азовстале".

Кроме того, мы сообщали, что сегодня Минобороны РФ снова предложило защитникам мариупольской "Азовстали" сдаться.

Вместе с тем, Лавров заявил о начале "следующей фазы спецоперации" в Украине.

Война в Украине продолжается уже 55-й день. "Страна" следит за событиями 19 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 54-й день войны в Украине. Войска РФ наступали на севере и юге Донбасса, продолжились бои в Мариуполе. СБУ опубликовала видео, на котором Виктор Медведчук просит президентов Украины и РФ обменять его на защитников и мирных жителей Мариуполя. Россияне нанесли удар по Львову, в городе впервые с начала войны в результате обстрела погибли мирные жители.

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