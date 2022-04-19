Американский аналитический центр Институт по изучению войны опубликовал свежий отчет, посвященный текущей ситуации в Украине.

В отчете институт дал не только описание положения на фронтах, но и свои прогнозы развития событий.

"18 апреля российские войска начали новую фазу широкомасштабных наступательных операций на востоке Украины, вероятно, с целью полного захвата Донецкой и Луганской областей. Российские силы в течение нескольких недель концентрируют на направлении Донбасса подкрепления - как вновь переброшенные части, так и выведенные с северо-востока Украины. 18 апреля российские войска провели крупномасштабные штурмы Рубежного, Попасной и Марьинки при мощной артиллерийской поддержке, тогда как ранее они проводили только локальные атаки и обстрелы вдоль линии соприкосновения. Российские силы не добились каких-либо крупных территориальных завоеваний на момент публикации", - сказано в документе.

По мнению аналитиков, российские силы могут продвинуться вперед за счет сильной концентрации артиллерии и численности. Однако их операции вряд ли будут значительно более успешными, чем предыдущие крупные наступления под Киевом. Российские военные вряд ли устранили первопричины неудач: плохую координацию, неспособность проводить операции на пересеченной местности и низкий моральный дух.

Между тем украинские контратаки к юго-востоку от Харькова могут отвлечь часть российских подразделений, но вряд ли в ближайшие дни перережут российские пути сообщения.

Как считают авторы отчета, российские силы, сосредоточенные вокруг Изюма, продолжат медленные наступательные действия на юго-восток и юго-запад и могут начать более масштабные наступления. Также Россия и "ДНР" вскоре могут заявить о победе в битве за Мариуполь.

Кроме того, Россия может начать новую наступательную операцию из Донецка на север через Авдеевку в сторону Краматорска.

Тем временем сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о начале "следующей фазы спецоперации" в Украине.

Ранее "Страна" приводила мнение Михаила Подоляка о том, что Россия серьезно делает ставку на вторую фазу войны, поэтому пока трудно сказать, когда будут возможны следующие прямые мирные переговоры с Москвой.